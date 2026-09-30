Четырех эксотрудников пенитенциарной системы Херсонщины будут судить за госизмену

Фото: Херсонская областная прокуратура

В суд направили обвинительные акты в отношении четырех бывших работников пенитенциарной системы Украины, которые после оккупации Херсонщины перешли на сторону России и начали работать в незаконно созданных оккупационными властями учреждениях

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Их обвиняют в государственной измене и добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах.

По данным следствия, три обвиняемых в мае 2022 года начали работать в незаконном учреждении "Следственный изолятор № 1". Они заняли должности дежурного помощника начальника дежурной службы и двух младших инспекторов дежурной службы.

Один из них получил повышение и продолжил службу в оккупационной пенитенциарной системе.

Еще один эксработник пенитенциарной системы, по данным следствия, вступил в должность "старшего техника группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны" незаконной "Северной исправительной колонии № 90".

Как отмечают в прокуратуре, обвиняемые выполняли указания представителей оккупационного руководства и способствовали функционированию незаконной пенитенциарной системы на временно оккупированной территории Херсона.

Им инкриминируют государственную измену и добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории Украины - ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Четырех обвиняемых будут судить заочно.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.