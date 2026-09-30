12:58  30 сентября
Во Львове 21-летняя девушка напала с ножом на родителей
09:19  30 сентября
В Одессе на Люстдорфской дороге застрелили мужчину
01:35  30 сентября
Актриса Ксения Мишина шокировала ценами на отдых за границей
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2026, 17:45

Четырех эксотрудников пенитенциарной системы Херсонщины будут судить за госизмену

30 сентября 2026, 17:45
Читайте також українською мовою
Фото: Херсонская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В суд направили обвинительные акты в отношении четырех бывших работников пенитенциарной системы Украины, которые после оккупации Херсонщины перешли на сторону России и начали работать в незаконно созданных оккупационными властями учреждениях

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Их обвиняют в государственной измене и добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах.

По данным следствия, три обвиняемых в мае 2022 года начали работать в незаконном учреждении "Следственный изолятор № 1". Они заняли должности дежурного помощника начальника дежурной службы и двух младших инспекторов дежурной службы.

Один из них получил повышение и продолжил службу в оккупационной пенитенциарной системе.

Еще один эксработник пенитенциарной системы, по данным следствия, вступил в должность "старшего техника группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны" незаконной "Северной исправительной колонии № 90".

Как отмечают в прокуратуре, обвиняемые выполняли указания представителей оккупационного руководства и способствовали функционированию незаконной пенитенциарной системы на временно оккупированной территории Херсона.

Им инкриминируют государственную измену и добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории Украины - ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Четырех обвиняемых будут судить заочно.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
госизмена Херсонская область
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
Вражеские КАБы разбили управление соцзащиты в Краматорске: есть пострадавшие
30 сентября 2026, 18:59
В Тернопольской области в результате пожара в доме погиб 60-летний мужчина
30 сентября 2026, 18:49
В Киеве применили экстренные отключения света: возможны перебои с водоснабжением
30 сентября 2026, 18:12
Международный реестр убытков открыл все 43 категории заявлений для граждан, бизнеса и государства
30 сентября 2026, 17:58
Сквер Надежды: на Киевщине на улице появились фотостенды с портретами пропавших защитников
30 сентября 2026, 17:50
В Черкасской области депутат "заработал" на песке более полумиллиарда
30 сентября 2026, 17:35
С 22 октября для ВПЛ вступают в силу новые правила: что изменится
30 сентября 2026, 17:30
В Черкасской области сообщили о подозрении мужчине, сорвавшему чествование погибших героев
30 сентября 2026, 16:57
Более 33 млн грн ущерба окружающей среде: в Житомирской области разоблачили незаконную вырубку леса
30 сентября 2026, 16:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Борислав Береза
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »