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19 травня 2025, 20:45

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: в ОВА показали наслідки

19 травня 2025, 20:45
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Фото: ОВА
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Росіяни вчергове вдарили по Нікопольщині. Внаслідок атаки понівечені будинки

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни 18 травня знову атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок атаки ворога пошкоджені промислове підприємство, два приватні будинки, стільки ж багатоповерхівок. Також понівечені господарська споруда і лінія електропередач.

"Напередодні вночі російські війська скерували БпЛА по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. За уточненими даними, через вчорашню атаку, у цій же громаді потрощені три приватні оселі", - розповів Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Купʼянськ з авіації. Внаслідок ворожого удару постраждали троє мирних жителів. Через удар пошкоджені житлові будинки.

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