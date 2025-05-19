Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: в ОВА показали наслідки
Росіяни вчергове вдарили по Нікопольщині. Внаслідок атаки понівечені будинки
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, росіяни 18 травня знову атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок атаки ворога пошкоджені промислове підприємство, два приватні будинки, стільки ж багатоповерхівок. Також понівечені господарська споруда і лінія електропередач.
"Напередодні вночі російські війська скерували БпЛА по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. За уточненими даними, через вчорашню атаку, у цій же громаді потрощені три приватні оселі", - розповів Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Купʼянськ з авіації. Внаслідок ворожого удару постраждали троє мирних жителів. Через удар пошкоджені житлові будинки.