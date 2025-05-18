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18 мая 2025, 18:45

Российские войска сбросили ФАБ на Купянск: разрушены дома, есть раненые

18 мая 2025, 18:45
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Сегодня утром, 18 мая, российские войска атаковали Купянск из авиации. В результате вражеского удара пострадали трое мирных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 09:30 оккупанты ударили по Купянску авиабомбой "ФАБ-500" из УМПК. Боеприпас попал в дорогу. Из-за авиационного удара повреждены частные жилые дома и хозяйственные помещения.

"55-летний мужчина получил взрывное ранение. Две женщины в возрасте 75 и 55 лет получили острый шок", – говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, накануне РФ нанесла дары по Купянску и Купянскому району Харьковской области. Из-за обстрелов четыре человека получили ранения.

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РФ война обстрелы оккупанты Харьковская область пострадавшие авиабомба Купянск ФАБ-500
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