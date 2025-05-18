Российские войска сбросили ФАБ на Купянск: разрушены дома, есть раненые
Сегодня утром, 18 мая, российские войска атаковали Купянск из авиации. В результате вражеского удара пострадали трое мирных жителей
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 09:30 оккупанты ударили по Купянску авиабомбой "ФАБ-500" из УМПК. Боеприпас попал в дорогу. Из-за авиационного удара повреждены частные жилые дома и хозяйственные помещения.
"55-летний мужчина получил взрывное ранение. Две женщины в возрасте 75 и 55 лет получили острый шок", – говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, накануне РФ нанесла дары по Купянску и Купянскому району Харьковской области. Из-за обстрелов четыре человека получили ранения.