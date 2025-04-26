Атака на Кам'янське: в ОВА розповіли про стан постраждалих

фото: Дніпропетровська ОВА

Троє постраждалих у Кам'янському – на амбулаторному лікуванні. Це 11-річна дівчинка та жінки 37 і 82 років

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, госпіталізована одна потерпіла 88 років. У неї опіки. Лікарі оцінюють її стан, як важкий.

У місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки. На місці надзвичайної ситуації працює кілька десятків комунальників. Вони прибирають територію та під’їзди. Затуляють вибиті вікна ОСБ-плитами та плівкою.

Розгорнули свої намети поліція, благодійники. Тут же – мобільний ЦНАП. Приймають заяви про пошкоджене майно, консультують щодо відновлення втрачених документів.

Комісія обходить потрощені квартири, щоби зафіксувати збитки. Та згодом власники могли отримати компенсації за програмою "єВідновлення".

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня російські війська обстріляли місто Кам'янське у Дніпропетровській області. Ворог влучив у багатоповерхівку, загинув чоловік.