До 350 тысяч гривен на ремонт жилья: как воспользоваться программой "еВидновлення"

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Владельцы поврежденных квартир в результате вражеских обстрелов могут получить до 350 тысяч гривен компенсации через государственную программу "еВидновлення"

Об этом напомнил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, передает RegioNews.

По его словам, механизм действий уже утвержден на национальном уровне. Порядок оформления и предоставления компенсации регламентирован специальным постановлением Кабинета Министров.

Как подать заявку на "еВидновлення": инструкция

Загрузите приложение "Дия" - именно через него осуществляется подача документов.

Подайте или выберите уже поданное сообщение о поврежденном жилье.

Проверьте, зарегистрирована ли ваша квартира в Госреестре прав. Если нет – зарегистрируйте.

Откройте счет в банке, работающем с программой.

Выбирайте услугу "еВидновлення" в приложении "Дия".

Заполните заявление по вашим контактным и налоговым данным.

Если у квартиры есть совладельцы — добавьте их согласие на получение компенсации.

Подтвердите, что нет ограничений, запрещающих участие в программе.

Следите за уведомлениями от комиссии и предоставляйте дополнительную информацию по запросу.

После ремонта подайте фото и подтверждение, что все завершено – на это дается 15 рабочих дней.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк заявила, что украинцы, которые планируют отстроить разрушенный из-за войны дом на собственной земле, теперь могут подавать заявки на получение компенсаций по программе "еВидновлення".