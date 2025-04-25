Из-за атаки на Павлоград пострадали 14 человек, среди них – трое детей

фото: Сергей Лысак

Число пострадавших из-за атаки на Павлоград выросло до 14 человек. Среди раненых – трое детей

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, пятеро пострадавших остаются в больнице, из них – трое в тяжелом состоянии.

"14 человек пострадали из-за атаки на Павлоград. Среди них – трое детей. Кроме подростков 15 и 17 лет, еще 6-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Кроме пятиэтажки в городе повреждена инфраструктура, частично разрушено помещение социального учреждения. Также из-за дроновой атаки сгорели несколько автомобилей.

Напомним, 25 апреля россияне массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Под вражеским ударом оказался и Павлоград. В результате атаки повреждена многоэтажка, админздание и авто.

Известно о трех погибших, среди них – ребенок. Раньше была информация о 10 пострадавших.