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25 квітня 2025, 12:30

Через атаку на Павлоград постраждали 14 людей, серед них – троє дітей

25 квітня 2025, 12:30
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фото: Сергій Лисак
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Число постраждалих через атаку на Павлоград зросло до 14 осіб. Серед поранених – троє дітей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За наявними даними, п'ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них – троє у важкому стані.

"14 людей постраждали через атаку на Павлоград. Серед них – троє дітей. Окрім підлітків 15 та 17 років, ще 6-річний хлопчик", – йдеться в повідомленні.

Окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також через дронову атаку згоріли декілька автомобілів.

Нагадаємо, 25 квітня росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ворожим ударом опинився й Павлоград. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівля та авто.

Відомо про трьох загиблих, серед них – дитина. Раніше була інформація про 10 постраждалих.

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