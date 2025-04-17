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За неделю Сухопутные войска сбили около 200 российских дронов
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17 апреля 2025, 10:30

Россия запустила по Украине баллистику и 75 ударных дронов: как отработала ПВО

17 апреля 2025, 10:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 17 апреля российская армия запустила по Украине пять ракет, 75 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 25 вражеских дронов, еще 30 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Курск, Миллерово – РФ, Чауда – Крым. Также захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из ВОТ Луганской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 подтверждены сбития 25 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Сумщина и Днепропетровщина.

Напомним, за неделю Сухопутные войска сбили около 200 российских дронов.

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