РФ не прекращает атаки на Херсон: есть погибший, среди раненых – 15-летняя девушка

фото: Национальная полиция

С самого утра 17 апреля войска РФ атакуют Херсон, используя авиационные удары и дроны

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews .

По его словам, около 10:30 российская авиация нанесла удар по Центральному району города. В результате атаки погиб мужчина, получивший травмы, несовместимые с жизнью.

"Российские войска продолжают терроризировать Центральный район Херсона. Ударили несколькими авиационными бомбами, затем начали артиллерийский обстрел. Одновременно атаковали с беспилотников", – написал впоследствии Мрочко.

Отмечается, что в результате удара по автомобилю пострадали отец с сыном. Отец погиб на месте. Раненого молодого человека социальные работники доставили в больницу и передали медикам.

Кроме того, тяжелые ранения получил ребенок 15 лет — минно-взрывной и открытой черепно-мозговой травмы. Врачи борются за ее жизнь.

Также двое мужчин 1997 и 1966 г.р. обратились к медикам за помощью. В обоих минно-взрывная травма.

Уже после 12:00 враг атаковал Днепровский район из дрона. В результате взрыва пострадал 49-летний местный житель, которого доставили в больницу правоохранители.

Ранена и 66-летняя женщина и 72-летний мужчина. У женщины тяжелые ранения брюшной стенки и обеих ног, у мужчины — обломочное ранение левой ноги.

Как известно, сегодня утром, 17 апреля, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто "скорой" в Днепровском районе Херсона. Пострадали два медика.

Напомним, вчера российские войска атаковали десятки населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб, пострадали 15 мирных жителей, из них — один ребенок.

По данным полиции, повреждены 57 объектов: 12 частных и 13 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, ТРЦ, ледовый дворец, торговый комплекс, 2 супермаркета, почтовое отделение, газопроводы, объекты критической инфраструктуры, 2 пожарных и служебных автомобиля полиции, а также 16 гражданских автомобилей.