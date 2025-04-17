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Российские военные атаковали авто, которое доставляет воду в населенные пункты недалеко от линии боевого столкновения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Вражеским FPV-дроном в Степногорске поврежден автомобиль, которым Облводоканал доставляет воду в прифронтовые села.

"В течение долгого времени без водоснабжения из-за вражеских обстрелов остается 14 населенных пунктов Запорожской области. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, организован подвоз воды. Однако враг охотится даже на гуманитарные грузы", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 350 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, пострадал мирный житель.