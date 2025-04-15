В Николаеве грузовик насмерть переехал велосипедиста
Смертельная авария произошла вечером 13 апреля по улице Космонавтов в Николаеве. Водитель электровелосипеда скончался на месте ДТП
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.
По данным следствия, около 17:40 возле автозаправочной станции столкнулись электровелисипед и грузовик MAN с полуприцепом.
"В результате автопроисшествия 67-летний велосипедист скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовное производство. Водителю грузовика грозит до восьми лет заключения. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, на Хмельнитчине 18-летний мотоциклист насмерть сбил 11-летнего школьника и скрылся с места аварии.
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