В Николаеве в горящем доме обнаружили тело человека

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Трагедия произошла вечером 13 апреля в частном жилом доме по улице Железнодорожный поселок. Тело погибшего николаевца обнаружили спасатели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

"По прибытию пожарные провели разведку и обнаружили в доме тело погибшего мужчины 1963 г.р.", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. В настоящее время компетентные органы устанавливают причину смертельного пожара.

Напомним, в Броварском районе Киевской области во время пожара погиб мужчина.