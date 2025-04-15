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15 апреля 2025, 04:00

В Николаеве в горящем доме обнаружили тело человека

15 апреля 2025, 04:00
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фото: ГСЧС Украины в Николаевской области
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Трагедия произошла вечером 13 апреля в частном жилом доме по улице Железнодорожный поселок. Тело погибшего николаевца обнаружили спасатели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

"По прибытию пожарные провели разведку и обнаружили в доме тело погибшего мужчины 1963 г.р.", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. В настоящее время компетентные органы устанавливают причину смертельного пожара.

Напомним, в Броварском районе Киевской области во время пожара погиб мужчина.

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