В Николаеве в горящем доме обнаружили тело человека
Трагедия произошла вечером 13 апреля в частном жилом доме по улице Железнодорожный поселок. Тело погибшего николаевца обнаружили спасатели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.
"По прибытию пожарные провели разведку и обнаружили в доме тело погибшего мужчины 1963 г.р.", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. В настоящее время компетентные органы устанавливают причину смертельного пожара.
Напомним, в Броварском районе Киевской области во время пожара погиб мужчина.
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