В Винницкой области в водоеме обнаружили тело мужчины
Трагедия произошла во вторник, 15 апреля, в селе Бродецкое Хмельницкого района. Тело утопленника из водоема достали спасатели
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.
С помощью специального оборудования спасатели достали из местного водоема тело мужчины. Утопленник находился примерно в четырех метрах от берега.
"Как выяснилось, погибшим оказался 46-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, 7 апреля на Прикарпатье из реки Черный Черемош достали тело 62-летнего мужчины.
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