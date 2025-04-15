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15 апреля 2025, 22:00

В Винницкой области в водоеме обнаружили тело мужчины

15 апреля 2025, 22:00
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Винницкой области
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Трагедия произошла во вторник, 15 апреля, в селе Бродецкое Хмельницкого района. Тело утопленника из водоема достали спасатели

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

С помощью специального оборудования спасатели достали из местного водоема тело мужчины. Утопленник находился примерно в четырех метрах от берега.

"Как выяснилось, погибшим оказался 46-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 7 апреля на Прикарпатье из реки Черный Черемош достали тело 62-летнего мужчины.

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