В Кировоградской области неизвестный предмет взорвался в руках 1,7 летнего ребенка
Стало известно, что в городе Светловодск ребенок пострадал от взрыва. Известно, что это произошло из-за того, что девочка держала в руках неизвестный предмет
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Инцидент произошел в Кировоградской области, в Светловодске. Там 1,7 летняя девочка получила травмы из-за взрыва неизвестного предмета. По словам полицейских, предмет сдетонировал, когда ребенок держал его в руках. К счастью, состояние ребенка сейчас стабильное: девочка под наблюдением врачей.
"Любые боеприпасы или подозрительные предметы представляют смертельную опасность как для взрослых, так и для детей", - напоминают спасатели.
Что нужно делать, если вы наткнулись на подозрительный предмет .
- Не подходить близко;
- Не трогать;
- Вызвать специалистов по номеру 101.
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