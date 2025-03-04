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Стало известно, что в городе Светловодск ребенок пострадал от взрыва. Известно, что это произошло из-за того, что девочка держала в руках неизвестный предмет

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Кировоградской области, в Светловодске. Там 1,7 летняя девочка получила травмы из-за взрыва неизвестного предмета. По словам полицейских, предмет сдетонировал, когда ребенок держал его в руках. К счастью, состояние ребенка сейчас стабильное: девочка под наблюдением врачей.

"Любые боеприпасы или подозрительные предметы представляют смертельную опасность как для взрослых, так и для детей", - напоминают спасатели.

Что нужно делать, если вы наткнулись на подозрительный предмет .