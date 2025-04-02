Россияне атаковали Кривой Рог: есть погибшие
Вечером 2 апреля россияне атаковали Кривой Рог. В ОВА сообщили о погибших
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , россияне ударили по одному из предприятий города. Это произошло около 17:30.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки врага трое раненых. Их состояние оценивают как средней тяжести. Также, к сожалению, три человека погибли. На месте атаки произошел пожар.
Напомним, что 1 апреля россияне атаковали беспилотником Херсон. В результате местная жительница получила минно-взрывную травму и обломочные ранения ног.
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