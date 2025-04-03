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03 апреля 2025, 08:12

Оккупанты обстреляли приграничья Сумщины: есть раненые

03 апреля 2025, 08:12
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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В течение 2 апреля войска РФ совершили 123 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 228 взрывов

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews .

Отмечается, что оккупанты обстреляли 9 общин.

Так, в Краснопольском общине зафиксированы многочисленные обстрелы. В частности применение:

  • реактивных систем залпового огня (12 взрывов),
  • минометов (32 взрыва),
  • артиллерии (12 взрывов),
  • бросание боеприпасов ВОГ из беспилотников (17 взрывов).

К этому добавились удары FPV-дронами (11 взрывов) и управляемыми авиационными бомбами (24 взрыва). В результате одного из нападений пострадало гражданское лицо.

В Юнаковской общине также зафиксировано ранение гражданского. Район подвергся атакам из минометов (20 взрывов), артиллерии (46 взрывов), FPV-дронов (10 взрывов) и КАБов (4 взрыва).

По Миропольской общине войска РФ нанесли авиационный удар с использованием КАБов (5 взрывов) и артиллерийского обстрела (3 взрыва).

По территории Великописаревской и Белопольской общин российские силы сбрасывали боеприпасы типа ВОГ из БПЛА (16 и 2 взрыва соответственно). Новослободская община была атакована с помощью FPV-дрона, что вызвало один взрыв.

Шалыгинская община пострадала от сброса боеприпасов с дронов (3 взрыва), а также от атак FPV-дронами, которые вызвали 4 взрыва.

В Хотинской общине прогремели два взрыва в результате авиаудара с использованием КАБов. Эсманьская община подверглась минометным обстрелам (6 взрывов) и атаке FPV-дрона (1 взрыв).

Напомним, на севере Сумской области фиксируется рост активности российских диверсионных групп.

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