Оккупанты обстреляли приграничья Сумщины: есть раненые
В течение 2 апреля войска РФ совершили 123 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 228 взрывов
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews .
Отмечается, что оккупанты обстреляли 9 общин.
Так, в Краснопольском общине зафиксированы многочисленные обстрелы. В частности применение:
- реактивных систем залпового огня (12 взрывов),
- минометов (32 взрыва),
- артиллерии (12 взрывов),
- бросание боеприпасов ВОГ из беспилотников (17 взрывов).
К этому добавились удары FPV-дронами (11 взрывов) и управляемыми авиационными бомбами (24 взрыва). В результате одного из нападений пострадало гражданское лицо.
В Юнаковской общине также зафиксировано ранение гражданского. Район подвергся атакам из минометов (20 взрывов), артиллерии (46 взрывов), FPV-дронов (10 взрывов) и КАБов (4 взрыва).
По Миропольской общине войска РФ нанесли авиационный удар с использованием КАБов (5 взрывов) и артиллерийского обстрела (3 взрыва).
По территории Великописаревской и Белопольской общин российские силы сбрасывали боеприпасы типа ВОГ из БПЛА (16 и 2 взрыва соответственно). Новослободская община была атакована с помощью FPV-дрона, что вызвало один взрыв.
Шалыгинская община пострадала от сброса боеприпасов с дронов (3 взрыва), а также от атак FPV-дронами, которые вызвали 4 взрыва.
В Хотинской общине прогремели два взрыва в результате авиаудара с использованием КАБов. Эсманьская община подверглась минометным обстрелам (6 взрывов) и атаке FPV-дрона (1 взрыв).
Напомним, на севере Сумской области фиксируется рост активности российских диверсионных групп.