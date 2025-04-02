Иллюстративное фото

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова , предварительно, россияне ударили по Киевскому району Харькова беспилотником "Молния".

По предварительным данным, россияне попали в 16-этажный жилой дом. Впоследствии стало известно, что по меньшей мере пять человек получили ранения. Также 66-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Два человека госпитализированы, среди них - 10-летний мальчик.

Также 2 апреля россияне атаковали Кривой Рог. В ОВА сообщали, что в результате атаки врага произошел пожар. К сожалению, по меньшей мере три человека погибли, и еще трое - пострадали.