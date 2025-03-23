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23 марта 2025, 15:53

Обстрелы Никопольщины: есть разрушения, пострадали три человека

23 марта 2025, 15:53
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фото: Национальная полиция
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В течение 22 марта оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии, дронов-камикадзе и БпЛА. Разрушены дома, есть раненые

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Так, в субботу россияне с артиллерии обстреляли Никополь. Ранения получили двое мужчин 57 и 71 года. Их с травмами госпитализировали в больницу.

Впоследствии российские войска сбросили боеприпас по автомобилю в одном из сел Марганецкой общины. В результате удара пострадал 63-летний водитель. К счастью, удар пришелся в заднюю часть машины – мужчина будет лечиться дома.

В ходе осмотра следователи задокументировали повреждения инфраструктуры, предприятий, частных домов, автомобилей, гаража и не эксплуатируемого здания.

В общей сложности за сутки под удары попали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская территориальная община. К вечеру оккупанты произвели повторный обстрел.

Правоохранители продолжают работу и устанавливают окончательные последствия каждого удара, нанесенного по Никопольщине.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в субботу, 22 марта, российские военные атаковали из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

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Днепропетровская область обстрелы российская армия беспилотники авто дома полиция
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