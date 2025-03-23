Обстріли Нікопольщини: є руйнування, постраждало троє людей

фото: Національна поліція

Протягом 22 березня окупанти атакували Нікопольщину з артилерії, дронів-камікадзе та БпЛА. Зруйновані будинки, є поранені

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Так, у суботу росіяни з артилерії обстріляли Нікополь. Поранення отримали двоє чоловіків 57 та 71 року. Їх з травмами госпіталізували до лікарні.

Згодом російські війська скинули боєприпас по автівці в одному з сіл Марганецької громади. Внаслідок удару постраждав 63-річний водій. На щастя, удар прийшовся в задню частину машини – чоловік лікуватиметься вдома.

У ході огляду слідчі задокументували пошкодження інфраструктури, підприємств, приватних будинків, автівок, гаражу та будівлі, яка не експлуатується.

Загалом за добу під удари потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська територіальна громади. Надвечір окупанти здійснили повторний обстріл.

Правоохоронці продовжують роботу та встановлюють остаточні наслідки кожного удару, завданого по Нікопольщині.

Відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в суботу, 22 березня, російські військові атакували із артилерії Нікополь Дніпропетровської області.