16:16  23 березня
ДТП на Хмельниччині: рятувальники деблокували вагітну жінку
13:09  23 березня
У Львові в готелі ціла сім'я отруїлася чадним газом
10:36  23 березня
У Києві через ворожу атаку постраждав офіс OBOZ.UA
UA | RU
UA | RU
23 березня 2025, 15:53

Обстріли Нікопольщини: є руйнування, постраждало троє людей

23 березня 2025, 15:53
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Протягом 22 березня окупанти атакували Нікопольщину з артилерії, дронів-камікадзе та БпЛА. Зруйновані будинки, є поранені

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Так, у суботу росіяни з артилерії обстріляли Нікополь. Поранення отримали двоє чоловіків 57 та 71 року. Їх з травмами госпіталізували до лікарні.

Згодом російські війська скинули боєприпас по автівці в одному з сіл Марганецької громади. Внаслідок удару постраждав 63-річний водій. На щастя, удар прийшовся в задню частину машини – чоловік лікуватиметься вдома.

У ході огляду слідчі задокументували пошкодження інфраструктури, підприємств, приватних будинків, автівок, гаражу та будівлі, яка не експлуатується.

Загалом за добу під удари потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська територіальна громади. Надвечір окупанти здійснили повторний обстріл.

Правоохоронці продовжують роботу та встановлюють остаточні наслідки кожного удару, завданого по Нікопольщині.

Відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в суботу, 22 березня, російські військові атакували із артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область обстріли російська армія безпілотники авто будинки поліція
Зеленський розповів, скільки "шахедів " за тиждень Росія запустила по Україні
23 березня 2025, 12:56
Атака дронів на Запоріжжя: у лікарнях залишаються шестеро поранених
23 березня 2025, 10:48
На Донеччині окупанти вбили трьох людей та чотирьох поранили
23 березня 2025, 10:20
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Папа Римський з'явився на публіці після кількох тижнів хвороби і згадав про Україну
23 березня 2025, 19:40
Теракт на Одещині: у відділку поліції стався вибух, загинула жінка
23 березня 2025, 19:17
ГУР запустило кампанію рекрутингу студентів до лав розвідки
23 березня 2025, 18:19
В "Укрзалізниці" стався масштабний збій: що відомо?
23 березня 2025, 17:16
На Херсонщині ЗСУ знищили російську понтонну переправу
23 березня 2025, 16:49
ДТП на Хмельниччині: рятувальники деблокували вагітну жінку
23 березня 2025, 16:16
Спалювали траву та сміття: на Рівненщині загинули двоє людей
23 березня 2025, 15:16
Росіяни атакували Куп'янськ ударними БпЛА "Молнія"
23 березня 2025, 14:54
На Волині автомобіль збив 12-річну дівчинку на велосипеді
23 березня 2025, 14:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »