иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 22 марта, российские военные атаковали из артиллерии Никополь Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Оккупанты направили на город более полудесятка снарядов. В результате атаки повреждены два предприятия.

Во время обстрела пострадали двое мужчин 57 и 71 года. Обоих раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.

Напомним, в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 179 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 100 дронов, еще 63 – локационно потеряны.