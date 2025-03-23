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За прошедшие сутки русские войска унесли убили трех жителей Покровска. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"За 22 марта россияне убили 3 жителей Донбасса: в Покровске. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения погибших насчитывается 3115 человек, а раненых - 6866 человек.

Общее количество пострадавших в Донецкой области подано без учета данных по Мариуполю и Волноваху.

Напомним, в субботу, 22 марта, российские военные ударили по Краматорску в Донецкой области.

В ночь на 23 марта враг атаковал Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина.