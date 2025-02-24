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24 февраля 2025, 01:52

В Житомире мужчина ударил 7-летнего пасынка ногой в лицо

24 февраля 2025, 01:52
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Происшествие случилось в Житомире на днях. В полицию обратилась горожанка с сообщением об избиении ее маленького сына

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 39-летняя женщина рассказала, что утром у нее возник конфликт с нетрезвым мужем. Он громко кричал и обижал ее. Когда же за мать вступился 7-летний сын, отчим умышленно ударил его ногой в лицо.

Врачи обследовали мальчика и оказали ему необходимую помощь. На лице ребенка были зафиксированы гематомы и ссадины, он будет проходить лечение амбулаторно.

Самого 43-летнего обидчика на момент приезда полицейских дома не было. Правоохранители разыскали его недалеко от дома. Мужчина признал свою вину, объяснив свои действия злостью на жену.

Женщину с двумя детьми поселили во временный приют для их безопасности.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УК Украины. По закону за это предусмотрен штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов или до 200 часов общественных работ или до года исправительных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Днепропетровщины сядет на 10 лет за убийство 4-летней дочери.

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