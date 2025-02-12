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12 февраля 2025, 23:37

Забил мать до смерти и пошел в церковь: суд вынес приговор жителю Черниговщины

12 февраля 2025, 23:37
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фото иллюстративное: полиция
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Суд в Черниговской области вынес приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти свою мать, вместе с которой проживал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Преступление было совершено 19 января прошлого года. По материалам дела, мужчина бил мать ногами и шваброй, что повлекло ее смерть. Судмедэкспертиза обнаружила у женщины закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, разрыв легких, кровоподтеки и рваные раны.

На суде мужчина свою вину признал. На следственном эксперименте злоумышленник рассказал, что проснулся ночью из-за грохота на кухне. Он вошел в помещение и увидел свою мать, лежавшую на полу. Мужчина начал избивать ее, после чего дальше пошел спать.

Утром фигурант увидел мать, лежавшую в таком же положении, как и ночью. Он пошел заниматься делами по хозяйству, а потом зашел к соседу. Вернувшись вместе с соседом, они поняли, что женщина мертва. Мужчины позвонили в полицию.

"Потом осужденный закрыл дверь дома и пошел в церковь, где пробыл 30 минут", - говорится в приговоре суда.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве и назначить ему лишение свободы сроком на восемь лет. Также он должен оплатить 5918 гривен за процессуальные расходы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове мужчина жестоко убил 76-летнюю мать и ее кошку.

Также в Киевской области мужчина убил пенсионерку, потому что она не угостила его алкоголем.

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