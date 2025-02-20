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В Ровенской области вынесли приговор 34-летнему мужчине. Известно, что он во время ссоры сильно избил пенсионера, в результате чего тот скончался

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители разыскали 35-летнего мужчину, убившего односельчанина. По словам полицейских, он стирал одежду, в которой совершил преступление, чтобы уничтожить доказательства.

Самая трагедия произошла весной 2024 года. Тогда в квартире 69-летнего жителя села Бабин сосед обнаружил окровавленного хозяина. Мужчина вызвал медиков, однако пенсионер, несмотря на реанимационные мероприятия, умер. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за массивного кровотечения.

Выяснилось, что 34-летний местный житель пришел в односельчанин выяснять отношения. Во время конфликта ударил 69-летнего пенсионера не менее 17 раз по голове и телу.

"На днях суд вынес приговор по делу: 7 лет лишения свободы", – говорят правоохранители.

Напомним, что в Черниговской области задержали мужчину, который забил до смерти собственную мать. Сначала он рассказывал стражам порядка, что его 55-летняя мать якобы упала во время прогулки с собакой. Однако впоследствии выяснилось, что он избил ее во время застолья, из-за чего женщина скончалась. Теперь мужчине грозит до 15 лет.