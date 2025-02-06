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06 февраля 2025, 09:36

На Прикарпатье разоблачили подпольное производство бытовой химии

06 февраля 2025, 09:36
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фото: Ивано-Франковская областная прокуратура
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В Прикарпатье организовали подпольное производство бытовой химии под видом известных мировых брендов. Сообщено о подозрении 4 фигурантам преступной группы

Об этом сообщили в областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

По данным следствия, 39-летний житель Ивано-Франковска наладил схему незаконного изготовления и распространения фальсифицированной бытовой химии.

К противоправной деятельности мужчина привлек еще трех сообщников, которых снабдил помещением для изготовления контрафактной продукции, химическими средствами и полиграфическими материалами (этикетками и наклейками) с маркировкой известных украинских и международных торговых марок.

Свою продукцию фигуранты реализовывали в магазинах на территории области и сети Интернет. Онлайн-заказы присылали по почте или с помощью логистических служб. Таким образом злоумышленниками нанесен ущерб на сумму более 3 млн грн.

По результатам проведенных обысков было изъято оборудование, документацию, компьютерную технику, банковские карты, а также почти 7 тыс. емкостей с контрафактной продукцией

По ходатайству прокуроров фигурантам избрана мера пресечения в виде залога и решается вопрос о наложении ареста на их имущество.

Напомним, в Киевской области обнаружили подпольный цех по производству кофе мировых брендов.

Ранее мы сообщали, что в Одессе разоблачена группа дельцов, организовавших деятельность незаконных цехов и магазина, в которых шили и продавали одежду под торговыми марками всемирно известных брендов.

Ивано-Франковская область бытовая химия подпольный цех мировые бренды
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