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04 февраля 2025, 14:50

В Днепре директор ООО устроил бизнес на уклонистах

04 февраля 2025, 14:50
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Фото: прокуратура
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Мужчина продавал военнообязанному фейковому документу, чтобы тот мог быть списан с военного учета. Также он давал советы по ВЛК

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, подозреваемый предлагал военнообязанному фиктивные медицинские документы якобы о заболеваниях и исключениях из военного учета. За фейковые справки директор ООО просил 12 тысяч долларов.

Подозреваемый также давал советы "клиенту" по поводу того, как дальше проходить ВВК. Правоохранители задержали, и во время обысков нашли у него документы, деньги и авто.

"В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 1 млн грн залога", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что ранее на границе с Польшей задержали псевдосупруги из Киева. Известно, что 26-летний житель Киева заключил брак с 42-летней землячкой, женщиной с инвалидностью. Они ехали в Польшу якобы в гости к товарищу. Однако оказалось, что товарища не существует, а женщина после выезда за границу должна была получить 2000 долларов за этот брак.

Также сообщалось, что в Тернопольской области задержали мужчину, который за 16 000 долларов помогал незаконно выехать за границу. Он также просил у "клиента" аванс в размере 3500 долларов. Однако стражи порядка задержали его сразу после получения денег.

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