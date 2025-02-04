13:45  04 февраля
В Одессе задержан работник ТЦК, который за деньги удалял мужчин из базы розыска
12:26  04 февраля
Россияне ударили баллистикой по центру Изюма: много погибших и раненых
06:15  04 февраля
Убийство известного львовского художника: нападавшему объявили окончательный приговор
UA | RU
UA | RU
04 февраля 2025, 13:45

В Одессе задержан работник ТЦК, который за деньги удалял мужчин из базы розыска

04 февраля 2025, 13:45
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Одессе полиция и СБУ разоблачили военнослужащего ТЦК в организации схемы во избежание мобилизации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 29-летний военнослужащий одного из одесских районных центров комплектования и социальной поддержки распространял среди знакомых информацию о том, что за денежное вознаграждение может помочь военнообязанным мужчинам в решении вопросов избегания мобилизации в армию. В частности, он помогал со снятием статуса "розыск".

За свои услуги злоумышленник брал 500–1000 долларов.

Правоохранители задержали работника ТЦК при получении им денег от одессита.

Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе мужчина за 8000 долларов пообещал сделать "инвалидность" во избежание мобилизации. По его словам, у него была возможность подкупить комиссию МСЭК.

ТЦК Одесса Одесская область коррупционная схема уклонение от мобилизации
В Одессе задержали дельца, обещавшего за 8000 долларов "помочь" с оформлением инвалидности
04 февраля 2025, 04:49
В Одесской области будут судить мужчину, который машиной наехал на девушку и оставил без помощи
03 февраля 2025, 14:38
В Одессе задержан агент РФ, который шпионил за кораблями ВСУ
02 февраля 2025, 11:02
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
Угрожал пистолетом: в Ровно ранее судимый мужчина ограбил квартиру
04 февраля 2025, 14:06
Убийство военного в Полтаве: когда российские нарративы стали нормой
04 февраля 2025, 13:52
В Киевской области лесник нашел боевую часть российского дрона
04 февраля 2025, 13:43
В Ровенской области двое заключенных выманили у родственников пропавших военных более 100 тысяч гривен
04 февраля 2025, 13:30
В январе в центры рекрутинга обратились более 5000 украинцев
04 февраля 2025, 13:12
В Тернопольской области мужчина обокрал сигаретный киоск
04 февраля 2025, 12:43
Оккупанты обстреляли железнодорожное депо на Днепропетровщине
04 февраля 2025, 12:39
Россияне ударили баллистикой по центру Изюма: много погибших и раненых
04 февраля 2025, 12:26
В Харькове работник ТЦК записал авто стоимостью более 3 миллионов на тещу
04 февраля 2025, 12:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »