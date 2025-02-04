В Одессе задержан работник ТЦК, который за деньги удалял мужчин из базы розыска

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В Одессе полиция и СБУ разоблачили военнослужащего ТЦК в организации схемы во избежание мобилизации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 29-летний военнослужащий одного из одесских районных центров комплектования и социальной поддержки распространял среди знакомых информацию о том, что за денежное вознаграждение может помочь военнообязанным мужчинам в решении вопросов избегания мобилизации в армию. В частности, он помогал со снятием статуса "розыск".

За свои услуги злоумышленник брал 500–1000 долларов.

Правоохранители задержали работника ТЦК при получении им денег от одессита.

Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе мужчина за 8000 долларов пообещал сделать "инвалидность" во избежание мобилизации. По его словам, у него была возможность подкупить комиссию МСЭК.