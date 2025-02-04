02:19  04 февраля
В Луцке произошел пожар на почтовом терминале
05:13  04 февраля
Во Львове будут судить застройщика за присвоение и растрату 22 миллиона гривен
06:15  04 февраля
Убийство известного львовского художника: нападавшему объявили окончательный приговор
UA | RU
UA | RU
04 февраля 2025, 12:05

В Тернополе мужчина за 8000 долларов пообещал сделать "инвалидность" во избежание мобилизации

04 февраля 2025, 12:05
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

До 5 лет лишения свободы грозит злоумышленнику, который за деньги обещал «повлиять» на членов медико-социальной экспертной комиссии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 54-летний подозреваемый обещал жителя Тернополя без проблем оформить третью группу инвалидности. Муж якобы находился в хороших отношениях с членами МСЭК и за свои услуги просил 8000 долларов США.

Правоохранители поймали злоумышленника во время получения вознаграждения.

Деньги были изъяты, а фигуранту сообщили о подозрении в соответствии с частью 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатье разоблачили очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Клиенты перевозились в кузове грузовика с песком.

МСЭК Тернополь Тернопольская область полиция уклонение от мобилизации
В Тернопольской области в реке обнаружили тело мужчины
03 февраля 2025, 16:14
В Тернополе ветераны могут получить деньги на развитие бизнеса: что для этого нужно
03 февраля 2025, 15:23
В Тернопольской области мошенники присвоили деньги женщины под видом выплат помощи
03 февраля 2025, 11:39
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
Оккупанты обстреляли железнодорожное депо на Днепропетровщине
04 февраля 2025, 12:39
Россияне ударили баллистикой по центру Изюма: много погибших и раненых
04 февраля 2025, 12:26
В Харькове работник ТЦК записал авто стоимостью более 3 миллионов на тещу
04 февраля 2025, 12:17
Полтавский фитнес-тренер сядет на 6 лет за оскорбление военных
04 февраля 2025, 12:11
Почему Трамп хочет украинские редкоземельные металлы?
04 февраля 2025, 11:41
Из-за гриппа в Ровенской области 28 школ будут учиться дистанционно
04 февраля 2025, 11:33
В Украине разоблачили мощную сеть продаж наркотиков через специально созданную аптеку
04 февраля 2025, 11:14
Командующий ОК "Юг" генерал Шаповалов уходит с должности
04 февраля 2025, 11:07
Перевозили 13 мужчин на дне грузовика с песком: на Закарпатье остановили "трансфер" на 100 тысяч долларов
04 февраля 2025, 11:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »