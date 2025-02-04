В Тернополе мужчина за 8000 долларов пообещал сделать "инвалидность" во избежание мобилизации

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До 5 лет лишения свободы грозит злоумышленнику, который за деньги обещал «повлиять» на членов медико-социальной экспертной комиссии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 54-летний подозреваемый обещал жителя Тернополя без проблем оформить третью группу инвалидности. Муж якобы находился в хороших отношениях с членами МСЭК и за свои услуги просил 8000 долларов США.

Правоохранители поймали злоумышленника во время получения вознаграждения.

Деньги были изъяты, а фигуранту сообщили о подозрении в соответствии с частью 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатье разоблачили очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Клиенты перевозились в кузове грузовика с песком.