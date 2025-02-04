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Чоловік продавав військовозобов'язаному фейкові документи, щоб той міг бути списаний з військового обліку. Також він дава поради щодо ВЛК

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, підозрюваний пропонував військовозобов'язаному фіктивні медичні документи нібито про захворювання та виключення з військового обліку. За фейкові довідки директор ТОВ просив 12 тисяч доларів.

Підозрюваний також давав поради "клієнту" щодо того, як далі проходити ВЛК. Правоохоронці зловмисника затримали, і під час обшуків знайшли в нього документи, гроші та авто.

"Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 1 млн грн застави", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше на кордоні з Польщею затримали псевдоподружжя з Києва. Відомо, що 26-річний житель Києва уклав шлюб з 42-річною землячкою, жінкою з інвалідністю. Вони їхали до Польщі нібито в гості до товариша. Проте виявилося, що товариша не існує, а жінка після виїзду за кордон повинна була отримати 2 000 доларів за цей шлюб.

Також повідомлялося, що на Тернопільщині затримали чоловіка, який за 16 000 доларів допомагав незаконно виїхати за кордон. Він також просив у "клієнта" аванс у розмірі 3 500 доларів. Проте правоохоронці затримали його одразу після отримання грошей.