В Тернопольской области задержали мужчину, который за 16 000 долларов "помогал" незаконно выехать за границу
В Тернопольской области разгорается очередной скандал, связанный с уклонением от мобилизации
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.
Правоохранители Тернопольщины нейтрализовали очередную схему побега за границу мужчин, желающих избежать мобилизации. К преступлению оказался причастный житель одной из общин региона.
Злоумышленник предложил военнообязанному жителю области за 16 000 долларов нелегально уехать за границу. Также он попросил аванс в размере 3500 долларов. Остальную сумму "клиент" должен был передать непосредственно после осуществления переправки.
Правоохранители задержали фигуранта сразу после получения денег. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили схему незаконно выезда за границу мужчин, не желающих служить в армии. Организаторами схемы оказались женщины. Они предлагали заключить фиктивные браки и оформить инвалидность. Стоимость такой "услуги" составила более 18 тысяч долларов.
Как сообщалось, в Прикарпатье двое молодых мужчин организовали канал незаконной переправки мужчин за границу.