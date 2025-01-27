В Тернопольской области задержали мужчину, который за 16 000 долларов "помогал" незаконно выехать за границу

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В Тернопольской области разгорается очередной скандал, связанный с уклонением от мобилизации

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

Правоохранители Тернопольщины нейтрализовали очередную схему побега за границу мужчин, желающих избежать мобилизации. К преступлению оказался причастный житель одной из общин региона.

Злоумышленник предложил военнообязанному жителю области за 16 000 долларов нелегально уехать за границу. Также он попросил аванс в размере 3500 долларов. Остальную сумму "клиент" должен был передать непосредственно после осуществления переправки.

Правоохранители задержали фигуранта сразу после получения денег. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили схему незаконно выезда за границу мужчин, не желающих служить в армии. Организаторами схемы оказались женщины. Они предлагали заключить фиктивные браки и оформить инвалидность. Стоимость такой "услуги" составила более 18 тысяч долларов.

Как сообщалось, в Прикарпатье двое молодых мужчин организовали канал незаконной переправки мужчин за границу.