07:13  27 января
В Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на переходе
08:43  27 января
В Полтаве мужчина получил 5 лет тюрьмы за сообщение в телеграмм-канале
08:24  27 января
Почти 1,5 тыс. окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
UA | RU
UA | RU
27 января 2025, 12:36

В Тернопольской области задержали мужчину, который за 16 000 долларов "помогал" незаконно выехать за границу

27 января 2025, 12:36
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области разгорается очередной скандал, связанный с уклонением от мобилизации

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

Правоохранители Тернопольщины нейтрализовали очередную схему побега за границу мужчин, желающих избежать мобилизации. К преступлению оказался причастный житель одной из общин региона.

Злоумышленник предложил военнообязанному жителю области за 16 000 долларов нелегально уехать за границу. Также он попросил аванс в размере 3500 долларов. Остальную сумму "клиент" должен был передать непосредственно после осуществления переправки.

Правоохранители задержали фигуранта сразу после получения денег. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили схему незаконно выезда за границу мужчин, не желающих служить в армии. Организаторами схемы оказались женщины. Они предлагали заключить фиктивные браки и оформить инвалидность. Стоимость такой "услуги" составила более 18 тысяч долларов.

Как сообщалось, в Прикарпатье двое молодых мужчин организовали канал незаконной переправки мужчин за границу.

Схемы Тернопольская область выезд за границу коррупционная схема уклонение от мобилизации
Смертельное ДТП в Тернопольской области: водитель вылетел из авто и погиб на месте
25 января 2025, 15:16
На Тернопольщине предприниматели за 14 000 долларов помогали мужчинам уклоняться от мобилизации
24 января 2025, 14:03
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Почти весна: в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда
27 января 2025, 13:01
Появились новые детали трагической гибели блоггерши Анны Жук
27 января 2025, 12:57
Оккупанты обстреляли пригород Херсона: повреждены дома
27 января 2025, 12:57
На Буковине автомобиль вылетел в кювет и перевернулась: есть погибший и пострадавший
27 января 2025, 12:46
Миллионы на фонарях: в Одесской области будут судить депутата за хищение средств
27 января 2025, 12:46
Осторожно, болезнь Лайма! В Ровенской области количество больных выросло на 15%
27 января 2025, 12:45
На Днепропетровщине заместителя командира части присвоил приборы ночного видения почти на 4 млн гривен
27 января 2025, 12:26
Война против Украины требует такого же осуждения со стороны мира, как и Холокост
27 января 2025, 12:17
Атака на Прикарпатье: спасатели показали, как ликвидировали пожары
27 января 2025, 12:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »