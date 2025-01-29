фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Так, 26-летний житель Киева заключил брак с 42-летней землячкой, женщиной с инвалидностью. По версии "молодых", они направлялись в Польшу навестить товарища мужчины. Позже выяснилось, что никакого друга за границей нет, а женщина после выезда за границу должна была получить 2000 долларов.

Также во время беседы "пара" не смогла дойти до общего знаменателя по адресу их проживания. Кроме того, были и другие несовпадения.

Сообщение о правонарушении направили в Нацполицию.

Напомним, ранее на Закарпатье на границе со Словакией остановили киевлянина, пытавшегося выехать из страны по поддельным документам.