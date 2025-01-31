Заказал убийство предпринимателя: СБУ разоблачила депутата Полтавского облсовета Олега Дядыка

фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Источники СМИ в правоохранительных органах утверждают, что речь идет о депутате Полтавского облсовета от партии "За будущее" Олеге Дядыке.

По данным следствия, для реализации преступного замысла депутат привлек собственного водителя, предложив ему 20 тысяч долларов за ликвидацию предпринимателя. Убийство должно было произойти на территории заброшенной насосной станции, куда бизнесмена пригласили якобы для обсуждения рабочих вопросов. По плану киллер должен был накинуть веревку на шею жертвы и инсценировать самоубийство.

После убийства депутат хотел подделать документы, чтобы получить корпоративные права на компанию. Злоумышленники соблюдали конспирацию: встречались только в местах без камер наблюдения и избегали телефонной связи. Однако это не помогло им избежать разоблачения.

СБУ задержала обоих подозреваемых при попытке вывезти предпринимателя на место "встречи". Сейчас депутату и его сообщнику сообщили о подозрении за организацию и соучастие в совершении оконченного покушения на умышленное убийство. Следствие продолжается.

Напомним, в среду, 29 января, Служба безопасности Украины задержала депутата Полтавского областного совета Олега Дядика.