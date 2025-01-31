06:43  31 января
На Черниговщине обезвредили боевую часть ракеты, которая упала в лесу
03:18  31 января
В Киеве будет минута молчания в общественном транспорте
05:17  31 января
В Одессе шили одежду под логотипами известных брендов: как накажут дельцов
UA | RU
UA | RU
31 января 2025, 10:30

Заказал убийство предпринимателя: СБУ разоблачила депутата Полтавского облсовета Олега Дядыка

31 января 2025, 10:30
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала депутата Полтавского областного совета, организовавшего заказное убийство местного предпринимателя. Чиновник планировал устранить владельца агрокомпании, чтобы завладеть его бизнесом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Источники СМИ в правоохранительных органах утверждают, что речь идет о депутате Полтавского облсовета от партии "За будущее" Олеге Дядыке.

По данным следствия, для реализации преступного замысла депутат привлек собственного водителя, предложив ему 20 тысяч долларов за ликвидацию предпринимателя. Убийство должно было произойти на территории заброшенной насосной станции, куда бизнесмена пригласили якобы для обсуждения рабочих вопросов. По плану киллер должен был накинуть веревку на шею жертвы и инсценировать самоубийство.

После убийства депутат хотел подделать документы, чтобы получить корпоративные права на компанию. Злоумышленники соблюдали конспирацию: встречались только в местах без камер наблюдения и избегали телефонной связи. Однако это не помогло им избежать разоблачения.

СБУ задержала обоих подозреваемых при попытке вывезти предпринимателя на место "встречи". Сейчас депутату и его сообщнику сообщили о подозрении за организацию и соучастие в совершении оконченного покушения на умышленное убийство. Следствие продолжается.

Напомним, в среду, 29 января, Служба безопасности Украины задержала депутата Полтавского областного совета Олега Дядика.

подозрение СБУ убийство задержание облсовет Полтавская область депутат заказ убийства Олег Дядык
СБУ задержала депутата Полтавского облсовета Олега Дядика
30 января 2025, 10:22
На Прикарпатье муж из-за ревности нанял киллера для жены
29 января 2025, 15:42
Расчленили тело бензопилой и хотели сжечь: к жестокому убийству на Закарпатье причастны подростки
29 января 2025, 00:05
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Конфликт вокруг Агентства оборонных закупок: Безрукова написала открытое письмо президенту
31 января 2025, 12:03
В Броварах закупят смарт-часы для людей с нарушениями слуха
31 января 2025, 11:59
Взрывы в Житомирской области: в ОВА сообщили, что происходит
31 января 2025, 11:45
Община на Буковине перешла в ПЦУ: московская церковь обратилась к полиции и правительству США
31 января 2025, 11:42
Уровень смертности в Украине продолжает расти: статистика
31 января 2025, 11:28
Россия запустила более 100 дронов: украинская ПВО сбила 59 "шахедов" и БпЛА-имитаторов
31 января 2025, 11:25
На Хмельнитчине будут судить группу врачей, которые помогали мужчинам оформлять фиктивную инвалидность
31 января 2025, 11:22
Закупил автомобили по завышенной цене: чиновнику РГА в Киеве грозит до пяти лет тюрьмы
31 января 2025, 11:12
За сутки ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов, десятки ББМ и артсистем россиян
31 января 2025, 11:00
На Хмельнитчине силы ПВО сбили 6 вражеских БПЛА
31 января 2025, 10:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »