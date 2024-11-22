Россия атаковала Днепр ракетным комплексом "Кедр", ― ГУР

фото: ГУР Минобороны Украины

Вчера, 21 ноября, РФ нанесла удар по Украине, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время вражеской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепре составило 15 минут

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

На ракете было установлено шесть боевых частей, каждая из которых оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории составила более 11 Махов.

"Испытания ракетного комплекса "кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне рф (г. капустин яр, астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса России:

АО "Корпорация "московский институт теплотехники” (Москва);

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(Волгоград);

АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор” (Москва);

АО "Концерн "Созвездие” (Воронеж);

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (Москва);

ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (Москва).

Напомним, утром 21 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

До того появилась информация, что во время утренней атаки на Днепр российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".