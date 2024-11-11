В Запорожье выросло количество пострадавших в результате ночной атаки

фото: ГСЧС

Увеличилось число пострадавших в результате авиаударов по Запорожью в ночь на 11 ноября

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на 13:00 уже 23 человека пострадали от вражеской атаки. В частности, травмированы пять детей: три мальчика – 4,16 и 17 лет, и две девочки – 15 и 17 лет. Один человек погиб.

Число пострадавших еще уточняется.

Напомним, в Запорожье в результате вражеских обстрелов разрушен жилой дом, повреждено общежитие. Двое из госпитализированных детей находятся в тяжелом состоянии.