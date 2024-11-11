В Запорожье выросло количество пострадавших в результате ночной атаки
Увеличилось число пострадавших в результате авиаударов по Запорожью в ночь на 11 ноября
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
По состоянию на 13:00 уже 23 человека пострадали от вражеской атаки. В частности, травмированы пять детей: три мальчика – 4,16 и 17 лет, и две девочки – 15 и 17 лет. Один человек погиб.
Число пострадавших еще уточняется.
Напомним, в Запорожье в результате вражеских обстрелов разрушен жилой дом, повреждено общежитие. Двое из госпитализированных детей находятся в тяжелом состоянии.
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
В результате обстрела Никополя погибла женщина и 30-летний врач, ― ОВА
11 ноября 2024, 20:05На Запорожье российский дрон атаковал гражданское авто: есть пострадавшие
11 ноября 2024, 19:58Околопереговорная суета: зачем слили информацию о разговоре между Трампом и Путиным
11 ноября 2024, 19:39РФ обстреляла поселок в Донецкой области: ранен 16-летний парень
11 ноября 2024, 19:00Под Херсоном российские войска сбросили взрывчатку на авто: водитель не выжил
11 ноября 2024, 18:37Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: 2 гражданских погибли, 5 ранены
11 ноября 2024, 18:05Россияне убили гражданского в захваченном селе возле Селидового Донецкой области
11 ноября 2024, 17:44На Житомирщине иномарка влетела в припаркованный грузовик: есть погибший
11 ноября 2024, 17:32Удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло, женщину и 3 детей ищут под завалами
11 ноября 2024, 17:10В городе на Полтавщине выключили лифты из-за мобилизации специалиста: что известно
11 ноября 2024, 17:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Все блоги »