Ракетная атака на Кривой Рог: уже 11 пострадавших, под завалами ищут людей

фото: Сергей Лысак

Число пострадавших в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу сегодня днем, 11 ноября, увеличилось до 11. Под завалами могут быть люди

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что из-за атаки РФ в 35 многоквартирных домах выбиты окна и побиты крыши. Также в результате ракетных обстрелов повреждены 11 авто, изуродовано админздание

"Уже 11 пострадавших в Кривом Роге. В больнице остается три человека. Спасатели продолжают разбирать завалы разбитой пятиэтажки. Ищут людей. Привлекли волонтеров-кинологов", ― говорится в сообщении.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине утром 11 ноября. В пятиэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Кривому Рогу.