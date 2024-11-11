Удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло, женщину и 3 детей ищут под завалами

фото: Сергей Лысак

До 14 выросло число пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге на Днепропетровщине. Разбор завалов продолжается

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу возросло. На данный момент их 14. Поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы", ― говорится в сообщении.

По словам Сергея Лисака, вероятно, под завалами могут находиться женщина и трое детей.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине утром 11 ноября. В пятиэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Кривому Рогу.