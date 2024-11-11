Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Кривому Рогу

фото: ГСЧС

В ГСЧС обнародовали фото российской атаки по Кривому Рогу 11 ноября. Поврежденная пятиэтажка

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В пятиэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Возник пожар.

Предварительно, пострадали 7 человек, из них 2 ребенка. Чрезвычайники спасли 5 человек. Под завалами, вероятно, есть еще люди.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте попадания идет аварийно-спасательная операция.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине утром 11 ноября. В пятиэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Трое из 8 пострадавших госпитализированы.