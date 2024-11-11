В Николаеве 12 ноября объявили День траура по погибшим из-за российской атаки

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Вторник, 12 ноября, в Николаеве объявили День траура по погибшим от атаки российских оккупантов

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.

"С самого утра коммунальные службы ликвидируют последствия дроновой атаки по Николаеву. Завтра в нашем городе объявлен День траура по нашим горожанам, погибшим в результате атаки российских агрессоров 11 ноября. Жертвами российского террориста стали пять гражданских людей", – написал мэр.

Напомним, ночью 11 ноября россияне атаковали дронами по Николаеву. В результате атаки погибли пять человек.