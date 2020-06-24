Разумков назвал сроки рассмотрения закона о референдуме

На следующей неделе законопроект не рассмотрят

На следующей неделе законопроект не рассмотрят

Фото: из открытых источников

Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" могут рассмотреть в конце текущей сессии Верховной Рады - в середине июля.

Как передает Regionews, об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

По словам спикера, законопроект не успеют подготовить к следующей пленарной неделе, поскольку к нему было много правок. Однако Разумков надеется, что принятие документа все же произойдет через одну пленарную неделю - то есть в течение 14-17 июля.

Данный закон предлагает упорядочить всеукраинскоий референдум по вопросам: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменения территории Украины.

Напомним, это будет второе чтение законопроекта, в первом чтении 18 июня он был принят голосами 252-х народных депутатов.