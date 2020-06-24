В Раде назвали количество нардепов, которые переболели COVID-19
Двое депутатов до сих пор ведут борьбу с болезнью
Двое депутатов до сих пор ведут борьбу с болезнью
С начала пандемии в Верховной Раде количество инфицированных народных депутатов превысило 15 человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время эфира одного из телеканалов.
Переболели в целом где-то 15-17 человек... Я имею в виду народных депутатов", - заявил он.
По словам Разумкова, двое из них до сих пор ведут борьбу с опасной инфекцией.
Ранее сообщалось, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня не видит юридических механизмов и оснований, почему нужно переносить проведение местных выборов.
Напомним, в Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19, за последние сутки заразились 940 человек.
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