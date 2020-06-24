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24 июня 2020, 10:31 4

В Раде назвали количество нардепов, которые переболели COVID-19

24 июня 2020, 10:31 4
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Двое депутатов до сих пор ведут борьбу с болезнью
Фото: из открытых источников
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С начала пандемии в Верховной Раде количество инфицированных народных депутатов превысило 15 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время эфира одного из телеканалов.

Переболели в целом где-то 15-17 человек... Я имею в виду народных депутатов", - заявил он.

По словам Разумкова, двое из них до сих пор ведут борьбу с опасной инфекцией.

Ранее сообщалось, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня не видит юридических механизмов и оснований, почему нужно переносить проведение местных выборов.

Напомним, в Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19, за последние сутки заразились 940 человек.

коронавирус карантин ВР депутат Дмитрий Разумков
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