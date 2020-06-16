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16 июня 2020, 12:59 5

На Днепропетровщине за получение взятки задержали начальника сектора криминальной полиции

16 июня 2020, 12:59 5
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За взятку он обещал повлиять на уполномоченных должностных лиц с целью избежания тюремного срока
За взятку он обещал повлиять на уполномоченных должностных лиц с целью избежания тюремного срока
Фото: ГБР
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Следователи ГБР задержали начальника сектора криминальной полиции одного из отделений Никопольского отдела ГУ Нацполиции за получение взятки в размере 5000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По предварительным данным, полицейский требовал и получил от фигуранта уголовного производства $5 тысяч.

За взятку он обещал повлиять на уполномоченных должностных лиц для переквалификации преступления и назначения наказания без реального лишения свободы", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали полицейского в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им неправомерной выгоды.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке задержали проректора университета.

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полиция Нацполиция взятка арест Днепропетровская область
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