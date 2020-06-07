Волынская и Донецкая области усилили карантин
В последнюю неделю тут наблюдается рост заболеваемости COVID-19
В последнюю неделю тут наблюдается рост заболеваемости COVID-19
Волынская и Донецкая области вернулась к более жесткому карантину из-за роста числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, пишет Regionews.
В этих областях отменены ранее введенные меры по ослаблению карантина. В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий.
В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.
Ранее, из-за вспышки COVID-19 "Укрзализниця" отменила остановку поездов по станции Славянск Донецкой области.
Напомним, в Украине на утро 7 июня зарегистрировано почти 27 тысяч случаев COVID-19.
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