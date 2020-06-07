Суд отправил под стражу банду полицейских из Павлограда
Голосеевский райсуд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семерым участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативники Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполіції в Днепропетровской области.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГБР.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении семерым стражам порядка, которые заставляли граждан совершать преступления, оказывая на них психологическое давление и применяя насилие. За совершение преступлений полицейские оказывали пострадавшим деньги, наркотические вещества, а затем привлекали их к уголовной ответственности.
Правоохранители подозреваются в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
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