Суд отправил под стражу банду полицейских из Павлограда

Семерых правоохранителей содержаться под стражей без права внесения залога

Семерых правоохранителей содержаться под стражей без права внесения залога

Голосеевский райсуд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семерым участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативники Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполіції в Днепропетровской области.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГБР.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении семерым стражам порядка, которые заставляли граждан совершать преступления, оказывая на них психологическое давление и применяя насилие. За совершение преступлений полицейские оказывали пострадавшим деньги, наркотические вещества, а затем привлекали их к уголовной ответственности.

Правоохранители подозреваются в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).