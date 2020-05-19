Председатель Днепропетровского облсовета усомнился в статистике больных COVID-19

Святослав Олийнык считает, что нужно проверить данные ПЦР-исследований на коронавирус

Фото: Днепропетровский областной совет

Святослав Олийнык считает, что нужно проверить данные ПЦР-исследований на коронавирус

По подсчетам председателя Днепропетровского облсовета в области не сходится количество больных и тех, кто выздоровел

Председатель областного совета Олейник утверждает, что такая же ситуация и в других регионах Украины.

О скандале с тестами на коронавирус говорится на официальной странице Днепропетровского областного совета в Facebook, пишет RegioNews.

Есть определенные основания подвергнуть сомнению результаты ПЦР-анализов, которые проводит Областной лабораторный центр. И такая ситуация имеет место и в других областях страны. Данные ПЦР-исследований на коронавирус нужно проверять. Много вещей не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел, – сказал Святослав Олейник.

Святослав Олейник рассказал, что создана комиссия, которая начала расследование причин недостоверной статистики.

Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки - сейчас это устанавливают все компетентные органы. Наконец, все требуют ответа, чем на самом деле болеют люди, у которых нет симптомов, и болеют ли они вообще", - рассказал председатель облсовета.

Сомнения Олейника вызвал тот факт, что на сегодня во многих подтвержденных случаях болезни нет никаких симптомов.

В облсовете провели аналитический срез по состоянию на 12 мая и обнаружили, что лишь 5% людей, у которых лабораторно был подтвержден COVID, обратились за помощью с теми или иными симптомами. Тогда по статистике было 550 больных. 82% из них - это люди, которых проверяли только потому, что они считались контактными.

Только путем выявления антител к коронавирус в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет", – считает Олийнык.

Чтобы протестировать больных на наличие антител к COVID-19 в области дополнительно оборудуют специальную лабораторию, сообщил председатель облсовета.

Комментарий Святослава Олейника Скандал с тестами на COVID. Святослав Олийнык, председатель облсовета заявил, что есть определенные основания подвергнуть сомнению результаты ПЦР анализов, которые проводит Областной лабораторный центр. И такая ситуация имеет место и в других областях страны. "Мы сделали аналитический срез на 12 мая. Лишь 5% людей, у которых лабораторно был подтвержден COVID, обратились за помощью с теми или иными симптомами. Тогда по статистике было 550 больных. 82% из них - это люди, которых проверяли только потому, что они считались контактными", - сообщил Святослав Олейник. "Данные ПЦР исследований на коронавирус нужно проверять. Много вещей не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. На сегодня во многих подтвержденных на болезнь нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирус в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого необходимо дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся", - рассказал председатель облсовета. Святослав Олейник рассказал, что сегодня уже создана комиссия, которая начала расследование и она должна выяснить причины недостоверной статистики: "Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки - сейчас это устанавливают все компетентные органы. Наконец, все требуют ответа, чем на самом деле болеют люди, у которых нет симптомов, и болеют ли они вообще". Опубликовано Днепропетровский областной совет Вторник, 19 мая 2020 г.

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