В Днепре уволили руководителя лабораторного центра, который искажал ПЦР-тесты

Александра Штепу подозревают в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус

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Александра Штепу подозревают в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус

По результатам проверки комиссии Министерство здравоохранения был уволен руководитель Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета, передает RegioNews.

В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID.

Как результат работы комиссий - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", - сообщили в облсовете.

Приказом Минздрава, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра назначена Похмурко Инна Витальевна.

Отмечается, что по состоянию на 25 мая в области решен вопрос с задержкой проведения тестов на коронавирус.

За выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID была полностью восстановлена ​​- в общем 1000 проб провели за субботу и воскресенье", - добавили в облсовете.

На данный момент в области лабораторно подтверждено 869 больных COVID, за субботу и воскресенье - 10 новых положительных случаев

Ранее писали, что городской глава Днепра Борис Филатов заявляет, что на лаборатории города, в которых проводят тесты на коронавирус, осуществляется давление.

Напомним, председатель Днепропетровского облсовета усомнился в статистике больных COVID-19.