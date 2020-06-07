Минздрав предупредил о второй волне коронавируса в Украине

Об этом свидетельствует ухудшение статистики заражений COVID-19

Об этом свидетельствует ухудшение статистики заражений COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ухудшение статистики заражений коронавирусом указывает на опасность второй волны эпидемии в Украине.

Об этом Максим Степанов заявил на брифинге сегодня, 7 июня, пишет RegioNews.

Важно не путать смягчения с полной отменой карантинных мероприятий, потому что эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней, когда количество заболеваний более 500 человек в сутки", - акцентировал внимание министр.

Степанов отметил, что эпидемия возвращает свою мощь и в других странах, которые справились с первой волной эпидемии.

Также глава Минздрава призвал не пренебрегать карантинными ограничениями и правилами - пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в Украине на утро 7 июня зарегистрировано почти 27 тысяч случаев COVID-19