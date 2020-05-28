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28 мая 2020, 14:32 6

Харьковские медики, заболевшие COVID-19 во время работы, получат до 10 тысяч помощи

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28 мая 2020, 14:32 6
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Деньги выделят на поддержку и лечение медработников
Фото: из открытых источников
Деньги выделят на поддержку и лечение медработников

На Харьковщине медработникам заболевшим коронавирусом во время работы выплатят финансовую помощь в размере до 10 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета, пишет RegioNews.

Вопрос о необходимости дополнительного материального стимулирования работников медотрасли Харьковщины в условиях коронавируса обсудили 28 мая на пленарном заседании сессии Харьковского областного совета.

Речь идет о всех заболевших врачах, медицинских сестрах, санитарках, которые работают в базовых больницах, расположенных как в районах области, так и в Харькове. Сегодня уже более 200 больных медиков", - отметил глава облсовета Сергей Чернов.

Соответствующие изменения внесли в Комплексную областную программу "Здоровье Слобожанщины на 2019-2020 годы".

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