Из бюджета Житомира выделили 2,3 миллиона на вирусологическую лабораторию

В лабаратории сделают ремонт и купят необходимое оборудование

В лабаратории сделают ремонт и купят необходимое оборудование

В Житомире, при перераспределении средств из городского бюджета, выделили 2,3 млн грн на обустройство вирусологической лаборатории, а именно проведение ремонта в помещении и закупку необходимого оборудования.

Соответствующее решение принял на внеочередном заседании исполнительный комитет Житомирского городского совета, сообщает RegioNews со ссылкой на zhitomir-online.

"Путем перераспределения бюджета направляется 762 тыс. грн на проведение ремонтных работ и 1 млн 539 тыс. грн на приобретение оборудования в общей сумме 2 млн 301 тыс. грн", - рассказала директор департамента финансов Житомирского городского совета Дина Прохорчук.

Вирусологическую лабораторию обустроят на базе поликлиники детской больницы, что на улице С.Рихтера. Там будут проводить ПЦР-диагностику на коронавирус, а в дальнейшем будут проверять пробы и на другие заболевания.

По словам Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина, для проведения ремонта определен 2-недельный срок. А оборудование поступит в течение 7 дней после оплаты контракта. Насколько быстро начнет работать лаборатория будет зависеть от того, когда розмитнять оборудование и проведут верификацию первых тестов.

"На вчера у нас уже был контракт с австрийским производителем тестов. Но австрийская сторона, даже не дожидаясь, когда заплатим за них средства, уже их отправила. Они сейчас находятся на складе в аэропорту "Борисполь", - добавил мэр.

Он подчеркнул, что первые 500 тестов для города приобрели благотворители. Сейчас на Житомирщине ПЦР-диагностику на COVID-19 проводят в областном лабораторном центре и областной клинической больнице.

Наибольшее количество больных зафиксировали в Житомире – 219, Коростене – 103 и Бердичеве – 93.

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