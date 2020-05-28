Украина прошла пик заболеваемости коронавирусной болезнью - НАН
Вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний заявил, что Украина преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, значительно заметно уменьшение количества заболевших ежедневно.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает RegioNews.
Академик напомнил, что первый прогноз был обнародован 13 марта, он оказался довольно успешным и оправдался. Это касается и ежедневного количества заболевших и летальных случаев.
Он подчеркнул, что также удалось предусмотреть пик COVID-19, который пришелся на первую неделю мая.
Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно", - сказал Загородний.
По прогнозам НАН, если бы этот карантин был введен всего на одну неделю позже - заболеваемость была бы значительно выше.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. В ВОЗ подчеркивали, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.
Напомним, карантин в Украине введен с 12 марта с целью противодействия распространению коронавируса.
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