Украина прошла пик заболеваемости коронавирусной болезнью - НАН

Под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать

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Под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает RegioNews.

Академик напомнил, что первый прогноз был обнародован 13 марта, он оказался довольно успешным и оправдался. Это касается и ежедневного количества заболевших и летальных случаев.

Он подчеркнул, что также удалось предусмотреть пик COVID-19, который пришелся на первую неделю мая.

Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно", - сказал Загородний.

По прогнозам НАН, если бы этот карантин был введен всего на одну неделю позже - заболеваемость была бы значительно выше.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. В ВОЗ подчеркивали, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.

Напомним, карантин в Украине введен с 12 марта с целью противодействия распространению коронавируса.

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