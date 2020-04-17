В Кривом Роге 52-летний Отелло застрелил неверную молодую возлюбленную, ранил ее парня и выбросился из окна

На Днепропетровщине 52-летний мужчина застрелил 25-летнюю бывшую сожительницу, ранил ее 26-летнего парня и покончил с собой, выбросившись с восьмого этажа

Фото: Первый Городской

На Днепропетровщине 52-летний мужчина застрелил 25-летнюю бывшую сожительницу, ранил ее 26-летнего парня и покончил с собой, выбросившись с восьмого этажа

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Кривого Рога. Сообщение о происшествии поступило в Покровское районное отделение полиции. Очевидец рассказал, что на одной из улиц слышна стрельба. В ходе проверки информации полицейские установили, что неизвестный мужчина дважды выстрелил в сторону криворожанки, 1994 года рождения, в следствие чего она получила огнестрельные ранения грудной клетки и от полученных травм умерла на месте. Также он выстрелил и в сторону ее знакомого - парня 1993 года рождения, которого ранил в бедро. С огнестрельным ранением парень доставлен в больницу, где ему и предоставляется медицинская помощь. На следующие сутки полиция установила личность стрелка. Им оказался бывший 52-летний сожитель погибшей женщины. В 5.30 утра сотрудники полиции пришли домой к подозреваемому, но тот выбросился с окна восьмого этажа квартиры, в которой он жил и разбился насмерть. Читайте также: В мешке и без ног: в Кривом Роге обнаружили труп без конечностей В Днепре отец с сыном на медицинских тендерах "распилили" 4 миллиона В Кривом Роге из больницы сбежал COVID-позитивный пациент

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