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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
17 апреля 2020, 11:11 23

В Кривом Роге 52-летний Отелло застрелил неверную молодую возлюбленную, ранил ее парня и выбросился из окна

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17 апреля 2020, 11:11 23
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На Днепропетровщине 52-летний мужчина застрелил 25-летнюю бывшую сожительницу, ранил ее 26-летнего парня и покончил с собой, выбросившись с восьмого этажа
Фото: Первый Городской
На Днепропетровщине 52-летний мужчина застрелил 25-летнюю бывшую сожительницу, ранил ее 26-летнего парня и покончил с собой, выбросившись с восьмого этажа

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Кривого Рога.

Сообщение о происшествии поступило в Покровское районное отделение полиции. Очевидец рассказал, что на одной из улиц слышна стрельба.

В ходе проверки информации полицейские установили, что неизвестный мужчина дважды выстрелил в сторону криворожанки, 1994 года рождения, в следствие чего она получила огнестрельные ранения грудной клетки и от полученных травм умерла на месте.

Также он выстрелил и в сторону ее знакомого - парня 1993 года рождения, которого ранил в бедро. С огнестрельным ранением парень доставлен в больницу, где ему и предоставляется медицинская помощь.

На следующие сутки полиция установила личность стрелка. Им оказался бывший 52-летний сожитель погибшей женщины. В 5.30 утра сотрудники полиции пришли домой к подозреваемому, но тот выбросился с окна восьмого этажа квартиры, в которой он жил и разбился насмерть.

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криминал убийство полиция самоубийство ранение Днепропетровская область Кривой Рог
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