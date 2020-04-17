В Кривом Роге 52-летний Отелло застрелил неверную молодую возлюбленную, ранил ее парня и выбросился из окна
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Кривого Рога.
Сообщение о происшествии поступило в Покровское районное отделение полиции. Очевидец рассказал, что на одной из улиц слышна стрельба.
В ходе проверки информации полицейские установили, что неизвестный мужчина дважды выстрелил в сторону криворожанки, 1994 года рождения, в следствие чего она получила огнестрельные ранения грудной клетки и от полученных травм умерла на месте.
Также он выстрелил и в сторону ее знакомого - парня 1993 года рождения, которого ранил в бедро. С огнестрельным ранением парень доставлен в больницу, где ему и предоставляется медицинская помощь.
На следующие сутки полиция установила личность стрелка. Им оказался бывший 52-летний сожитель погибшей женщины. В 5.30 утра сотрудники полиции пришли домой к подозреваемому, но тот выбросился с окна восьмого этажа квартиры, в которой он жил и разбился насмерть.
Читайте также: В мешке и без ног: в Кривом Роге обнаружили труп без конечностей
В Днепре отец с сыном на медицинских тендерах "распилили" 4 миллиона
В Кривом Роге из больницы сбежал COVID-позитивный пациент
- 15:29 17 апреля У Порошенко передали для медработников 30 тысяч защитных костюмов
- 15:04 17 апреля В Харьковской области священник стал распространителем коронавируса: село закроют на полный карантин
- 14:52 17 апреля Цены на продукты начали падать: Нацбанк
- 14:46 17 апреля "ДНР" решила не проводить парад к 9 мая из-за коронавируса
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 14:09 17 апреля В Вооруженных силах Украины уже 29 случаев коронавируса
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
- 13:38 15 апреля ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака